Papež Frančišek preživel mirno noč v bolnišnici

Rim, 9. marca - Papež Frančišek je preživel mirno noč v bolnišnici, so davi sporočili iz Vatikana. Pred tem so v soboto zvečer objavili, da se 88-letni vodja Katoliške cerkve dobro odziva na zdravljenje pljučnice ter da beležijo rahlo postopno izboljšanje njegovega stanja. Nocoj pa so viri v Vatikanu sporočili, da papeževo stanje ostaja stabilno.