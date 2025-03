Na območju Triglava umrl hrvaški pohodnik

Kranj, 8. marca - Na območju Triglava se je zjutraj zgodila nesreča, v kateri je umrl 30-letni hrvaški pohodnik. Po podatkih policije se je vzpenjal po zasneženi Tominškovi poti iz doline Vrat proti Triglavu, med hojo na višini med 1700 in 1800 metrov pa mu je zdrsnilo in je padel v globino. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče, so sporočili s PU Kranj.