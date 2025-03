V spopadih med Asadovimi privrženci in varnostnimi silami v Siriji ubitih več kot 120 ljudi

Damask, 7. marca - V spopadih med varnostnimi silami in oboroženimi borci, zvestimi nekdanjemu predsedniku Bašarju Al Asadu, je bilo ubitih prek 120 ljudi, več deset pa ranjenih, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Lokalne oblasti v provincah na zahodu Sirije, kjer potekajo spopadi, so medtem podaljšale policijsko uro do sobote dopoldan.