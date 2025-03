V Velenju razstava Sanje Nešković Peršin o baletu onkraj vlog

Velenje, 7. marca - V Galeriji Velenje bodo drevi odprli razstavo Raz Dva Tri umetnice, balerine in koreografinje Sanje Nešković Peršin. Razstava skozi avtorske projekte Točka. Brez povratka, Skrito in Trenutek pred tem raziskuje pomen umetnosti onkraj dosežkov in baleta onkraj vlog. V ospredje postavlja odnos med telesom, umetnostjo in življenjem.