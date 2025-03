Pregled - šport, 6. 3. (četrtek)

TRONDHEIM - Slovenski smučarski skakalci Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so na svetovnem prvenstvu v Trondheimu ponovili uspeh in ubranili zgodovinski prvi ekipni naslov izpred dveh let v Planici. Slovenci so zmagali s 13,4 točke naskoka pred favoriziranimi Avstrijci, tretje mesto so zasedli domačini Norvežani.

TRONDHEIM - Slovenska skakalna junakinja Nika Prevc bo prva favoritinja tudi na veliki napravi. Prevc je v današnjih kvalifikacijah na svetovnem prvenstvu v Trondheimu kar za 15,4 točke ugnala najbližjo zasledovalko, domačinko Anno Stroem. Na tekmo se je uvrstila tudi Ema Klinec.

CELJE - Nogometaši Celja so v prvi tekmi osmine finala konferenčne lige doma premagali Lugano z 1:0 (1:0). Povratna tekma bo čez teden dni v Švici.

AMSTERDAM - Slovenski atletinji Tina Šutej in Neja Filipič sta prvi dan dvoranskega evropskega prvenstva v nizozemskem Alpedoornu uvrstili v finale. Šutej, branilka srebra, je s 4,55 metra razdelila prvo mesto s tremi atletinjami v kvalifikacijah skoka s palico, Filipič pa je bila četrta v kvalifikacijah troskoka s 13,95 metra.

BAKU - Slovenska telovadka Teja Belak, ki je novo sezono svetovnega pokala v športni gimnastiki v Cottbusu začela z zmago na preskoku, je bila najboljša tudi v kvalifikacijah druge postaje v Bakuju. Poleg Belak si je finalne boje za kolajne zagotovila še trojica Slovencev: Tjaša Kysselef na preskoku, Lucija Hribar na bradlji in Luka Bojanc na krogih.

ZAGREB - Odbojkarji ACH Volleyja so še 14. osvojili naslov prvaka srednjeevropske lige. V finalu zaključnega turnirja v Zagrebu so s 3:0 premagali zagrebško Mladost in se ji s tem tudi na najboljši možen način oddolžili za poraz v rednem delu tekmovanja.

ZAGREB - Odbojkaricam Calcita Volleyja ni uspelo še petič osvojiti srednjeevropske lige. V finalu zaključnega turnirja v Zagrebu so po ogorčenem boju morale priznati premoč domači Mladosti, ki je bila boljša s 3:2 (20, -10, 19, -22, 17).

TRONDHEIM - Norveški smučarski tekač Johannes Hoesflot Klaebo je na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu osvojil še svoje peto zlato odličje tega SP, ko je Norveški štafeti na 4 x 7,5 km pomagal do zanesljive zmage. Slovenski tekači Miha Šimenc, Valerij Gontar, Miha Ličef in Vili Črv so zasedli 14. mesto.

LJUBLJANA - Nogometaši Beltincev Klime Tratnjek so zadnji četrtfinalisti pokala Pivovarne Union. Drugoligaš je z 10:0 odpravil četrtoligaša Belo krajino. V sredo si si četrtfinale zagotovili tudi Bravo Big bang, lendavska Nafta in Kety Emmi&Impol Bistrica, V torek pa nogometaši Maribora, že prejšnji teden pa Olimpija, Celje in Koper.

PODGORICA - Slovenska futsalska reprezentanca je v Podgorici v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026 premagala Črno goro s 7:3. Ista tekmeca se bosta še enkrat pomerila 11. marca ob 18. uri v ljubljanskem Tivoliju.