Varnostni svet ZN poleg obsodb hutijevcev opozoril na položaj žensk v Jemnu

New York, 6. marca - Člani Varnostnega sveta ZN so na današnjem zasedanju o položaju v Jemnu nizali obsodbe na račun dejanj hutijevcev, ki so jih ZDA pred dnevi razglasile za teroristično organizacijo. Pred mednarodnim dnem žensk so izpostavili tudi izjemno slab položaj žensk v tej državi.