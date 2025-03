Osumljenec februarskega vloma in ropa na območju Jesenic v priporu

Jesenice, 6. marca - Jeseniški policisti so odkrili in prijeli 36-letnega moškega, ki ga sumijo, da je 17. februarja vlomil v gostinski objekt, 25. februarja pa prav tako na območju Jesenic izvedel še rop prodajalne. Policisti so osumljenca s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku v Kranju, ki je zoper njega odredil pripor.