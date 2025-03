Dončić o mejniku Jamesa: To je neverjetno

Los Angeles, 5. marca - LeBron James, 40-letni velezvezdnik moštva Los Angeles Lakers, je v torek zvečer postal prvi igralec severnoameriške lige NBA, ki je dosegel in presegel absoluten mejnik 50.000 točk. "To je neverjetno," je o Jamesu dejal slovenski član kalifornijske franšize Luka Dončić. "Gledati ga, kako to počne pri tej starosti, je naravnost neverjetno."