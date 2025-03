Cene nafte še navzdol

Singapur, 4. marca - Cene nafte so danes nadaljevale padec. Med razlogi so odločitev razširjene skupine proizvajalk nafte Opec+, da bo aprila nadaljevala z načrtovanim povečanjem proizvodnje, uveljavitev napovedanih sprememb glede ameriških carin na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske ter prekinitev ameriške pomoči Ukrajini, poročajo tuje tiskovne agencije.