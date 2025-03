V okolici Šentjerneja trije mladoletniki oropali moškega in ga poškodovali

Šentjernej, 4. marca - Trije mladoletniki so v okolici Šentjerneja v ponedeljek okoli 13. ure napadli moškega, ga poškodovali, mu vzeli denarnico in pobegnili. Moškega so oskrbeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih je lažje poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.