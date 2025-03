New York, 3. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečih številkah. Vrednost indeksov je padla ob napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo že v torek začele veljati 25-odstotne carine na uvoz iz Kanade in Mehike, poroča nemška tiskovna agencija dpa.