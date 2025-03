V Južni Karolini zaradi požarov v naravi razglasili izredne razmere

Charleston, 3. marca - V ameriški zvezni državi Južna Karolina so danes razglasili izredne razmere zaradi požarov v naravi, ki so zaradi suhih in vetrovnih vremenskih razmer konec prejšnjega tedna izbruhnili tudi v sosednji Severni Karolini. Trenutno v obeh državah divja 175 požarov, poročajo ameriški mediji.