Evropske borze in evro navzgor, nafta navzdol

Frankfurt/Pariz/London, 3. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Indeksi so po napovedi krepitve izdatkov za obrambo rasli predvsem na račun rasti delnic obrambnih podjetij. Vlagatelji ob tem spremljajo novice glede napovedane uvedbe ameriških carin na uvoz iz Mehike, Kanade in Kitajske.