Klampfer napovedala širitev širokopasovnega interneta

Ljubljana, 3. marca - Ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer je napovedala širitev širokopasovnega interneta. "Ministrstvo rešitve za celovito digitalno povezljivost išče z večplastnim pristopom in kombinacijo različnih tehnologij. Cilj je zagotoviti zanesljiv in hiter dostop do interneta vsem prebivalcem," je dejala.