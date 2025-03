Golob skeptičen glede odprtja drugega izraelskega častnega konzulata

Ljubljana, 3. marca - Premier Robert Golob je danes na seji državnega zbora izrazil skepso glede odprtja drugega izraelskega častnega konzulata v Mariboru. Ni namreč prepričan, ali je sedaj pravi trenutek in ali so izpolnjeni vsi pogoji, je dejal v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca Levice Mateja Tašnerja Vatovca glede odnosov med Slovenijo in Izraelom.