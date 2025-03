Delo o novih presejalnih programih (3. 3.)

Ljubljana, 2. marca - Polona Malovrh v komentarju Dobrodošla, Peter in Luka! piše o novih presejalnih programih v Sloveniji. Avtorica poudarja, da se bosta Dori, Zori in Svitu med prvimi v Evropi pridružila še presejalna programa za raka pljuč in prostate Luka in Peter. Meni, da je presejanje za zdaj najboljša pot do zgodnjega odkritja različnih rakov.