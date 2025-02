V Šempetru drugi zaporedni poraz mariborskih odbojkaric

Šempeter v Savinjski dolini, 28. februarja - Odbojkarice Sip Šempetra so na prvi tekmi osmega kroga modre skupine doma premagale OTP Banko Branik s 3:1. To je bil po Kopru drugi zaporedni poraz mariborskih odbojkaric, ki se nikakor ne znajdejo brez prve korektorice Ize Mlakar. Večjih posledic pa poraz ne bo imel, bankirke so si namreč že zagotovile drugo mesto pred končnico.