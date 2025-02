Demokrati in republikanci kritični do diplomatske polomije v Beli hiši

Washington, 28. februarja - Javni prepir med ameriškim in ukrajinskim predsednikom v Beli hiši je nemudoma naletel na številne odzive v ZDA, kjer so demokrati kritični do Donalda Trumpa in dogodke razglašajo kot zmago ruskega predsednika Vladimirja Putina. Večina republikancev je kritizirala obnašanje Volodimirja Zelenskega.