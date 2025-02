Večer o odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja (1. 3.)

Maribor, 28. februarja - Elizabeta Planinšič v komentarju Boren izplen kritizira neučinkovitost slovenske zakonodaje pri odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja. Slovenija ima za to zakon že 15 let, a je bilo v tem času odvzetih niti ne dva milijona evrov. Vlada zato sedaj želi spremeniti zakon, a avtorica opozarja, da brez učinkovitih institucij to ne bo šlo.