Mednarodna skupnost v BiH obsodila odločitve Banjaluke

Sarajevo, 28. februarja - Vodilni predstavniki mednarodne skupnosti v BiH so danes obsodili odločitve oblasti Republike Srbske, ki so po obsodbi predsednika entitete Milorada Dodika sprejele zakone, ki izpodbijajo avtoriteto institucij BiH. Obtožili so jih spodkopavanja Daytonskega mirovnega sporazuma, oblasti v BiH pa pozvali k zaščiti ustavne ureditve države.