V Srebrni niti proti javnemu prikazovanju ranljivih starejših in njihovih poškodb

Ljubljana, 28. februarja - V Srebrni niti v zadnjem času zaznavajo povečano nasilje nad starejšimi tudi z javnim prikazovanjem ranljivih posameznikov in njihovih poškodb, do katerih prihaja tako v domovih starejših kot v domači oskrbi. Nasprotujejo kršenju pravic starejših, ki se dogaja zaradi neupoštevanja varovanja osebnih podatkov in zasebnosti, opozarjajo.