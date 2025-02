V Postojni ponoči zagorelo v nastanitvenem objektu

Postojna, 28. februarja - V Postojni je ponoči zagorelo v nastanitvenem objektu. Do požara je prišlo v elektro omarici. Gasilci so izključili elektriko in požar pogasili, objekt pa je zapustilo vseh 17 oseb, ki so bile v njem v času požara. Vse so nastanili na drugi varni lokaciji, so sporočili s Policijske uprave Koper.