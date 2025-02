Evropske borze uvodoma v rdečem

London/Pariz/Frankfurt, 28. februarja - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani rdeče. Znižujejo se drugi dan zapored, vlagatelji so namreč zadržani, saj jih je strah trgovinske vojne. Ameriški predsednik Donald Trump namreč še naprej vztraja pri dodatnih carinah in napoveduje tudi nove. Evro v primerjavi z dolarjem izgublja.