Cene nafte ob koncu tedna navzdol

Singapur, 28. februarja - Cene surove nafte so se v današnjem trgovanju znižale in so na poti k prvemu mesečnemu padcu po novembru. K temu je pripomogla negotovost glede svetovne gospodarske rasti in povpraševanja po tekočem zlatu zaradi groženj Washingtona z uvedbo carin, je poročala katarska tiskovna agencija QNA.