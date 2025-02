Delo o napovedi rasti BDP (28. 2.)

Ljubljana, 27. februarja - Janez Tomažič v komentarju Rast je pičla in krhka piše o napovedi rasti BDP, ki je za letos 2,1 odstotka in prihodnje leto 2,4 odstotka. Po ocenah avtorja je oziroma bo rast BDP med letoma 2022 in 2026 premajhna za ohranjanje standardov življenja, kakršnega imamo kot država. Meni, da bi ameriške carine in povračilni ukrepi rast letos lahko znižali.