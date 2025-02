Maribor, 27. februarja - Mariborski mestni svetniki so na današnji seji dokončno sprejeli občinski prostorski načrt (OPN). Potrdili so tudi zvišanje cen grobnin na pokopališčih Pobrežje in Dobrava za evro na mesec ter dokument identifikacije investicijskega projekta za obnovo tržnice na Taboru.