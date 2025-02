Papeževo zdravstveno stanje se izboljšuje

Rim, 27. februarja - Zdravstveno stanje papeža Frančiška se je znova izboljšalo in je na poti okrevanja, so drevi sporočili iz Vatikana. Kljub temu pa zaenkrat ne gre pričakovati, da ga bodo kmalu odpustili iz bolnišnice, kamor so ga na zdravljenje sprejeli pred dvema tednoma, poročajo tuje tiskovne agencije.