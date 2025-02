Število kaznivih dejanj v Brežicah se povečuje

Po predstavljenih podatkih policijske postaje Brežice je v Brežicah največ premoženjskih kaznivih dejanj. Povečuje se tudi število prometnih nesreč, pri čemer so vzrok zanje pogosto vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola.

Največja težava so ponavljajoča se kazniva dejanja mladoletnikov. "Pri tem imajo občani občutek, da se povzročiteljem, tudi če jih policija obravnava, nič ne zgodi. Zato je sosvet prejel sklep, da naj zakonodajalci oz. vlada pripravi takšno zakonodajo, ki bo omogočila učinkovito izvajanje sankcij za storilce kaznivih dejanj, še posebej za tiste, ki kazniva dejanja ponavljajo," je zapisano v sporočilu Občine Brežice po seji sosveta.

Število nedovoljenih prestopov meje se je v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšalo, še vedno pa je območje Brežic po številu nedovoljenih prehodov meje najbolj obremenjeno v državi.

Posebej so člani sosveta obravnavali romska vprašanja. Predstavnica Centra za socialno delo Posavje jih je obvestila, da v Posavju načrtujejo večnamenski romski center, ki bo pokrival območje občin Krško in Brežice. V državi naj bi ustanovili deset takih centrov, kjer bodo potekale različne aktivnosti, Romom bodo nudili svetovanje, pomoč in podporo, kar so člani sosveta podprli.

Člane sosveta so tudi seznanili z načrti občine, da poskusno uvede videonadzor na javnih površinah, kjer je to zakonsko možno.

Predstavnik policije je sosvet seznanil, da bo treba letos zagotoviti posebne pogoje za varnost na večjih prireditvah. Te bo treba zavarovati z ovirami, ki preprečujejo, da bi se kdo zapeljal v množico.

Varnostni sosvet so ustanovili na pobudo policijske postaje Brežice ter predstavlja skupni projekt sodelovanja med Občino Brežice in policijsko postajo za izboljšanje varnosti. Med drugim ga sestavljajo župan, predstavniki policije, občinski svetniki ter predstavniki nekaterih javnih institucij.