Začasno prekinjen postopek izdaje gradbenega dovoljenja za zadnji odsek kanala C0

Ljubljana, 27. februarja - Upravna enota Ljubljana je začasno prekinila postopek izdaje gradbenega dovoljenja za zadnji odsek kanalizacijskega kanala C0. Mestna občina Ljubljana lahko zoper sklep vloži pritožbo na ministrstvo za naravne vire in prostor. Kot so zapisali na občini, se bodo na sklep upravne enote odzvali, ko ga bodo prejeli in preučili.