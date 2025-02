Policisti v nadzorih avtobusov in tovornih vozil ugotovili vrsto kršitev

Ljubljana, 27. februarja - Policisti so med februarskimi nadzori prometa ugotovili kršitve ali pomanjkljivosti pri vsakem četrtem tovornem vozilu in vsakem devetem avtobusu. Skupaj je bilo v nadzore, ki so potekali do 23. februarja, vključenih 517 avtobusov in 3142 tovornih vozil oziroma. skupin vozil. Slednjih so iz prometa izločili 132, avtobusov pa 18.