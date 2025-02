Atlantic Grupa lani z višjimi prihodki in nižjim čistim dobičkom

Zagreb, 27. februarja - Hrvaška Atlantic Grupa, pod okrilje katere sodi tudi Droga Kolinska, je lani vknjižila 26,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 15,2 odstotka manj kot leta 2023. V družbi so rezultat pripisali zgodovinsko visokim cenam kave in kakava. Prihodki od prodaje so se zvišali za 10,8 odstotka na 1,08 milijarde evrov, so sporočili iz skupine.