V SDS s predlogom novele zakona za ukinitev načrtovanega prispevka za dolgotrajno oskrbo

Ljubljana, 26. februarja - V SDS so v zakonodajni postopek vložili predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi, s katerim želijo ukiniti načrtovani prispevek za dolgotrajno oskrbo in preprečiti dodatno obremenitev gospodarstva. Hkrati bi predlog omogočil, da bi bili oskrbovalci družinskega člana lahko tudi upokojenci, so zapisali.