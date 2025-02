Pregled - šport, 26. 2. (sreda)

LOS ANGELES - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je odigral prvo tekmo proti svojim nekdanjim delodajalcem. V dresu Los Angeles Lakers je ob zmagi s 107:99 proti Dallas Mavericks dosegel prvi trojni dvojček za novo ekipo z 19 točkami, 15 skoki in 12 podajami.

TRONDHEIM - Smučarske skakalke so na svetovnem prvenstvu v Trondheimu opravile tri serije za trening pred četrtkovimi kvalifikacijami in petkovo tekmo na srednji napravi. Glavna favoritinja za zlato kolajno, Slovenka Nika Prevc, je opravila dva skoka ter zabeležila četrti in drugi dosežek. Ema Klinec je bila po serijah 11., 15. in 21., Taja Bodlaj 60. in 49., Tina Erzar 34. 32. in 29., Katra Komar pa 32., 37. in 32. Skakalke kvalifikacije čakajo v četrtek ob 20.30, tekma pa v petek ob 14.00.

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije, Celja in Kopra so prvi četrtfinalisti pokala Pivovarne Union. Zeleno-beli so v ljubljanskem obračunu na Kodeljevem premagali drugoligaša Ilirijo 1911 s 3:0, Celjani so s 3:2 ugnali sežanski Tabor, Koper pa v gosteh Muro z 1:0. Preostale tekme osmine finala bodo prihodnji teden.

LJUBLJANA - Selektor slovenske moške rokometne reprezentance je na novinarski konferenci predstavil seznam igralcev za prihajajoči cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2026. Na seznamu za tekmi proti Severni Makedoniji ni večjih presenečenj v primerjavi z januarskim svetovnim prvenstvom, je pa znova nekaj odsotnosti zaradi poškodb. Tekmi proti Makedoncem bosta na sporedu 12. marca v Skopju in 16. marca v Kopru. Slovenski rokometaši so v skupini 1 do zdaj dobili obe tekmi. Po zanesljivi domači zmagi proti Litvi so na drugi v gosteh proti Estoniji slavili le za gol.

LJUBLJANA - Od danes veljajo strožje kazni za nasilje na športnih prireditvah. Veljati je začela novela zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki med drugim prinaša možnost izreka petletne prepovedi udeležbe na športnih prireditvah nasilnim huliganom, višje so tudi globe za kršitelje, ki prepovedi ne bi upoštevali, in sicer od 2000 do 5000 evrov.

LJUBLJANA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je prejšnji teden sicer uvrstil v finale turnirja evropski Top 16 v Montreuxu, a ker je branil naslov, je izgubil nekaj točk za lestvico Mednarodne namiznoteniške zveze. Zato je na njej tudi izgubil eno mesto, s 13. je padel na 14. mesto, prehitel ga je Tajvanec Lin Yun Ju. Na lestvici še naprej vodijo trije Kitajci, Lin Shidong, Wang Chuqin in Liang Jingkun.

WASHINGTON - Ruski hokejski zvezdnik ekipe Washington Capitals Aleksander Ovečkin je popravil svoj rekord in v severnoameriški hokejski ligi NHL še 19. sezono prišel najmanj do 30 golov. To mu je uspelo na domači tekmi proti Calgaryju, ko je v zadnji tretjini izkoristil številčno premoč na igrišču. Njegov 30. gol pa ni zadostoval za zmago. Končni izid je bil 1:3, kljub porazu pa je Washington še naprej prepričljivo vodilna ekipa vzhodne konference lige.