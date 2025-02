V Teksasu prva smrt otroka zaradi ošpic v desetih letih

Austin, 26. februarja - V ameriški zvezni državi Teksas so danes potrdili prvo smrt otroka zaradi ošpic, kar je prvi tovrsten primer smrti v ZDA v zadnjih desetih letih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Od začetka leta so v Novi Mehiki in v Teksasu, kjer cepljenje ni obvezno, našteli 130 primerov ošpic, v celotnih ZDA pa jih je bilo v letu 2023 zabeleženih 285.