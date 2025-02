Ljubljana, 26. februarja - Nogometaši Olimpije, Celja in Kopra so prvi četrtfinalisti pokala Pivovarne Union. Zeleno-beli so v ljubljanskem obračunu na Kodeljevem premagali drugoligaša Ilirijo 1911 s 3:0, Celjani so s 3:2 ugnali sežanski Tabor, Koper pa v gosteh Muro z 1:0.