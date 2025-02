Na Danskem arheologi odkrili angleškemu Stonehengeu podobno strukturo

Koebenhavn, 28. februarja - Danski arheologi so odkrili 4000 let star krog lesenih kolov, za katerega menijo, da bi ga lahko povezali s svetovno znano angleško megalitsko strukturo Stonehenge. 45 lesenih neolitskih kolov je postavljenih v krogu s premerom 30 metrov in stojijo v medsebojni razdalji dveh metrov. Našli so jih med gradbenimi deli v mestu Aars na severu Danske.