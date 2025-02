Azijske borze neenotno

New York/Tokio, 26. februarja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali neenotno. Medtem ko so se v Tokiu znižali, so se drugod v regiji večinoma zvišali. Nikjer pa na trgovanje niso vplivali šibkejši signali z Wall Streeta, kjer so vlagatelje v torek razočarali gospodarski podatki, medtem ko čakajo na četrtkovo objavo rezultatov velikana umetne inteligence Nvidia.