V pripravi presejalna programa Luka in Peter

pripravil Domen Anderle

Ljubljana, 3. marca - Po uspešnih presejalnih programih Zora, Dora in Svit slovenski strokovnjaki pod okriljem onkološkega inštituta snujejo še dva programa. S programom Luka bodo iskali in zdravili zgodnje oblike pljučnega raka, s programom Peter pa raka prostate. Raziskavi, ki bosta podlaga za vzpostavitev programov, bodo po načrtih zaključili do konca leta 2026.