Mladi voznik pod vplivom kokaina trčil v mladoletni peški

Kranj, 25. februarja - Na območju Kranja se je v ponedeljek okoli 18. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je 20-letni voznik na prehodu za pešce trčil v mladoletni peški in ju lahko poškodoval. Voznik je bil na hitrem testu na prepovedano drogo pozitiven na kokain, zato so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje, so sporočili s Policijske uprave Kranj.