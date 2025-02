Sodnik zavrnil začasno obnovitev dostopa agenciji AP do dogodkov Bele hiše

Washington, 25. februarja - Sodnik v Washingtonu je v ponedeljek zavrnil zahtevo tiskovne agencije Associated Press (AP), da Beli hiši začasno odredi popoln dostop do dogodkov predsednika Donalda Trumpa, poročajo tuje tiskovne agencije. Spor med agencijo in Trumpom se je začel po njegovem preimenovanju Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv, ki ga AP ne upošteva.