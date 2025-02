Pregled - svet, 24. 2. (ponedeljek)

KIJEV - V ukrajinski prestolnici so ob obisku številnih evropskih voditeljev obeležili tri leta od začetka ruske invazije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozdravil tri leta upora in junaštva svoje države ter se zahvalil vsem, ki branijo in podpirajo Ukrajino. Dodal je, da si bodo morali mir priboriti z močjo, modrostjo in enotnostjo. Kot prvi korak za končanje vojne je ob tem predlagal izmenjavo vseh vojnih ujetnikov.

BERLIN - Zmagovalka nedeljskih parlamentarnih volitev v Nemčiji, konservativna unija CDU/CSU, bo koalicijo skušala oblikovati s socialdemokrati. Skupaj bosta imeli stranki v bundestagu 328 od 630 sedežev. Kanclerski kandidat Friedrich Merz si želi, da bi Nemčija vlado dobila do velike noči. V bundestag so bili ob tem izvoljeni še skrajno desna Alternativna za Nemčijo (AfD), Zeleni in Levica, pod pragom so ostali liberalci (FDP) in Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW).

RIM/VATIKAN - Zdravstveno stanje 88-letnega papeža Frančiška, ki se zaradi pljučnice že deset dni zdravi v rimski bolnišnici Gemelli, se je nekoliko izboljšalo, so drevi sporočili iz Vatikana. Papež je preživel mirno noč in počival, popoldne pa nadaljeval z delom. Njegovo zdravstveno stanje sicer ostaja kritično, še naprej dobiva kisik, odkrili so mu tudi blago odpoved ledvic. Zdravniki zaradi zapletenosti klinične slike iz previdnosti še ne razkrivajo napovedi.

WASGHINTON - Predsednik ZDA Donald Trump je pred začetkom pogovorov s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom v Beli hiši izjavil, da bo Rusija pripravljena sprejeti evropske vojake v Ukrajini kot jamstvo za konec spopadov, in napovedal obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beli hiši. Macron se je zavzel za vključitev Kijeva in EU o koncu vojne v Ukrajini. Voditelja bosta sicer govorila o številnih temah, tudi o trgovinskih odnosih med EU in ZDA.

ANKARA - Rusija je pripravljena na pogajanja o vojni v Ukrajini, vendar se bo prenehala bojevati šele takrat, ko bo mirovni dogovor ustrezal Moskvi, je ob tretji obletnici ruske invazije na Ukrajino med obiskom v Turčiji povedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Turški zunanji minister Hakan Fidan se je zavzel za vključenost Ukrajine v pogovore, čemur je kasneje pritrdil tudi predsednik države Recep Tayyip Erdogan in Turčijo ponudil za gostiteljico pogajanj.

NEW YORK - Generalna skupščina ZN je sprejela predlog resolucije na pobudo Ukrajine in EU, ki zahteva pravičen mir ter popoln umik ruske vojske z ukrajinskega ozemlja. Zatem je sprejela še ameriški predlog, v katerem so z evropskimi amandmaji potrdili ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine ter Rusijo opredelili kot agresorja. Amandmaji niso bili sprejemljivi niti za Rusijo niti ZDA, ki so se vzdržale glasovanja o lastnem predlogu. Od večjih držav so se glasovanja o obeh resolucijah vzdržale Kitajska, Brazilija, Indija in Pakistan. O podobni resoluciji na predlog ZDA naj bi še danes glasoval Varnostni svet ZN.

KIJEV - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je skupaj z evropskimi voditelji ob obisku v Kijevu napovedala pomoč Ukrajini v višini 3,5 milijarde evrov. Ob tem je pozvala k močnejši podpori Ukrajini in poudarila nujnost povečanja vojaške pomoči, ki so ga nekatere države že napovedale. Komisija je napovedala še sveženj ukrepov o energetski varnosti in integraciji, ki bo med drugim omogočil združitev trgov z električno energijo Ukrajine in Moldavije s trgom EU.

BRUSELJ/LONDON - Zunanji ministri držav članic EU so ob tretji obletnici začetka ruske agresije na Ukrajino sprejeli 16. sveženj sankcij proti Moskvi. Namenjen je predvsem preprečevanju izogibanja že uveljavljenim ukrepom, vključuje tudi dodatne prepovedi na področju izvoza iz EU. Združeno kraljestvo je prav tako sprejelo nov sveženj več kot 100 ukrepov proti Rusiji, usmerjen proti "ruskemu vojaškemu stroju" in z njim povezanimi subjekti v tretjih državah.

BRUSELJ - Zunanji ministri članic EU so v splošnem podprli predlog visoke zunanjepolitične predstavnice unije Kaje Kallas za okrepljeno vojaško pomoč Kijevu v letošnjem letu. Kot je Kallas povedala po zasedanju, bodo o podrobnostih v začetku marca govorili voditelji držav članic EU. Pričakuje, da bodo paket pomoči tudi potrdili. O tem bo v prihodnjih dneh v Washingtonu govorila tudi z ameriškim zunanjim ministrom Marcom Rubiem in drugim visokimi predstavniki ZDA.

KIJEV/BRUSELJ - Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se je zavzel za imenovanje skupnega evropskega odposlanca za pogajanja o vojni v Ukrajini. O tem bodo voditelji članic EU razpravljali na izrednem vrhu v začetku marca, je napovedal. Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte pa je omenil močna varnostna jamstva in večjo finančno pomoč za Kijev. Dodal je, da so evropske zaveznice pripravljene prispevati svoj delež.

KIJEV - Ukrajinski premier Denis Šmihal se je na današnji skupni seji ukrajinske vlade in Evropske komisije v Kijevu ob tretji obletnici začetka ruske invazije zavzel za pospešitev približevanja Ukrajine EU. Pozval je k odprtju vseh šestih sklopov pogajalskih poglavij hkrati. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je medtem izrazila upanje, da bi v prvi polovici leta odprli tri tematske sklope pogajalskih poglavij.

GAZA - Hamas ne bo sodeloval v pogovorih z Izraelom, dokler ta ne izpusti skupine palestinskih zapornikov v zameno za izraelske talce, ki jih je v soboto izpustilo palestinsko gibanje, je v nedeljo dejal visoki uradnik Hamasa. Dodal je, da glede tega še niso sprejeli dokončne odločitve in se usklajujejo s posredniki. Hamas obtožuje Izraelce, da z zadrževanjem izpustitve zapornikov kršijo in neposredno ogrožajo dogovor o prekinitvi ognja v Gazi.

BRUSELJ - Zunanji ministri držav članic EU so odpravili del gospodarskih sankcij proti Siriji, in sicer za energetski, prometni in bančni sektor. Kot je pojasnila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas, niso določili končnega datuma začasne odprave sankcij, vendar pa jih lahko znova uvedejo, če se nove sirske oblasti ne bodo držale zavez.

MOSKVA/PEKING - Ruski predsednik Vladimir Putin je kitajskega kolega Xi Jinpinga po telefonu seznanil z vsebino nedavnih pogovorov med Rusijo in ZDA. Kitajski predsednik je medtem pozdravil prizadevanja Rusije za umiritev ukrajinske krize ter potrdil zavezništvo med Moskvo in Pekingom. Podporo prizadevanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Moskve glede Ukrajine je Peking izrazil tudi na petkovem zasedanju skupine G20 v Južni Afriki.

BERLIN - Kanclerski kandidat konservativne unije CDU/CSU Friedrich Merz je po zmagi njegove stranke na volitvah prejel vrsto čestitk iz Evrope, med drugim iz Pariza, Bruslja in Kijeva. Obenem so številni izrazili upanje, da bo Nemčija v danih geopolitičnih razmerah kot ključna članica EU kmalu dobila delujočo vlado. Iz Kremlja pa so sporočili, da pričakujejo, da bo nemška politika pod novo vlado ubrala bolj trezen pristop, ki bo ustrezal realnosti.

BERLIN/BRUSELJ - Predstavniki nemških podjetij so po nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah politične veljake pozvali, naj čim prej začnejo koalicijska pogajanja in oblikujejo novo vlado. Kot poudarjajo, je treba oblikovati stabilno vlado, ki bo zmožna najti rešitve za gospodarske težave Nemčije. Po ocenah bruseljskih analitikov bo sicer pot do sestavljanja koalicije težavna.

BERLIN - Kanclerski kandidat konservativne unije CDU/CSU Friedrich Merz je dejal, da izraelski premier Benjamin Netanjahu lahko obišče Nemčijo, čeprav je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) lani zanj izdalo nalog za prijetje. Ob tem je izrazil upanje, da bo Berlin lahko ohranil dobre čezatlantske odnose. Hkrati je sicer opozoril, da vsi signali iz ZDA kažejo, da se zanimanje Washingtona za Evropo zmanjšuje.