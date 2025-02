Ukrajina in ZDA blizu dogovoru o dostopu do naravnih virov

Kijev, 24. februarja - Ukrajina in ZDA so v zaključni fazi pogajanj o dogovoru, ki bi Washingtonu omogočil dostop do ukrajinskih naravnih virov v zameno za pomoč, je danes ob tretji obletnici vojne v Ukrajini sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Olga Stefanišina. Upa, da bodo voditelji obeh držav dogovor čim prej podpisali.