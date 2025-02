V Nemčiji svarilo glede ruskega vplivanja na volitve

Berlin, 22. februarja - Rusija poskuša z dezinformacijsko kampanjo vplivati na volivce pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami v Nemčiji, so v petek sporočili v Berlinu. Po oceni tamkajšnjega notranjega ministrstva kampanja sicer nima "širokega dometa". Zagotovili so, da bodo volitve svobodne in verodostojne, poročajo tuje tiskovne agencije.