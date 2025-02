Založnik v omrežje Zidar Klemenčičeve postavil tudi vidne člane NSi, ti zahtevajo opravičilo

Ljubljana, 21. februarja - POP TV je danes objavil nadaljevanje zgodbe o omrežju, ki se je spletlo okoli odvetnice Nine Zidar Klemenčič. Na posnetkih, ki so jih pridobili, "pričevalec" Luka Založnik v to omrežje postavi tudi vidne člane NSi. V stranki zato do ponedeljka do 17. ure pričakujejo preklic navedb in opravičilo, v nasprotnem napovedujejo tožbo.