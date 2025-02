Papež po mnenju zdravnikov še ni izven nevarnosti

Rim, 21. februarja - Papež Frančišek, ki se že teden dni zdravi v bolnišnici zaradi pljučnice, še vedno ni izven nevarnosti, vendar njegovo življenje ni ogroženo, so danes sporočili njegovi zdravniki. Papež bo verjetno ostal v bolnišnici vsaj ves prihodnji teden, so še pojasnili in dodali, da se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje.