V javni obravnavi predlog novele zakona o varstvu potrošnikov

Ljubljana, 21. februarja - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na portalu eDemokracija objavilo osnutek predloga novele zakona o varstvu potrošnikov. Zakonske spremembe po pojasnilih ministrstva prinašajo pomembne novosti na področju zaščite potrošnikov, preglednosti informacij in trajnostne potrošnje. V javni obravnavi bo do 21. marca.