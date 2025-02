Telemach umaknil štiri televizijske programe

Ljubljana, 21. februarja - Telekomunikacijski operater Telemach je iz programske sheme umaknil televizijske programe Aktual TV, TV Veseljak Golica, TV Zlati zvoki in Best TV. Kot so pojasnili v družbi, so to storili na zahtevo izdajatelja, rok za umik pa je bil "izjemno kratek". Izdajatelj programov je sporočil, da se niso uspeli dogovoriti glede finančnega nadomestila.