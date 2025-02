Ljubljanska borza: Dopoldne v ospredju NLB

Ljubljana, 21. februarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je do 11.30 znižal za 0,08 odstotka. Malenkost navzdol so ga potisnile predvsem delnice NLB, ki so se po četrtkovi objavi poslovnih rezultatov pocenile za nekaj več kot štiri odstotke, danes pa izgubljajo dodatnih 0,70 odstotka. Za delnice banke je zaenkrat tudi največ zanimanja.