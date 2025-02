Delo o strahovih na krhkem Balkanu (21. 2.)

Ljubljana, 20. februarja - Novica Mihajlović v komentarju Slon ne sodi v trgovino s porcelanom piše o zaskrbljenosti Prištine in navdušenju srbskih nacionalistov nad zmago Donalda Trumpa. Meni, da so upi srbskih nacionalistov, da bo Trumpova administracija podpirala srbske interese, naivni in da jim tako Trumpova kot Putinova zunanja politika kažeta, da ni nedotakljivih mej.