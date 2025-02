Slovenija dokončno izstopila iz programa Boxer

Ljubljana, 20. februarja - Z zadnjim podpisom končnega dogovora o poravnavi in spremembe k memorandumu o razumevanju je Slovenija 10. februarja uradno in dokončno izstopila iz programa Boxer, ki se izvaja v okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), so sporočili z ministrstva za obrambo. Končni stroški izstopa so nekaj manj kot 4,34 milijona evrov.